Водителей просят с осторожностью выбирать места для парковки из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичных автомобилистов просят быть внимательными при парковке из-за сильного ветра.

"Сегодня ожидается небольшой дождь, местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте машины вблизи деревьев и широкоформатных конструкций", – пишет "Московский паркинг" в микроблоге Twitter.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

Во вторник, 6 августа, в Москве ожидаются переменная облачность и небольшие осадки. Днем температура воздуха составит +16 градусов. Ветер будет северо-западный. Влажность высокая – 95 процентов. Атмосферное давление пониженное – 742 миллиметра ртутного столба.

Между тем минувшая ночь стала самой холодной с начала лета, температура опустилась до +6 градусов, в области было менее +2 градусов. По словам экспертов, провалы холода бывали и ранее. Но так холодно и такое продолжительное время в Москве не было в последние 70 лет. Однако синоптики обещают постепенное потепление с 6 августа. К 8 августа воздух прогреется до +25 градусов. Впервые за последние 10 дней температура превысит уровень нормы.

