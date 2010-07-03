Синоптик дал прогноз погоды на август в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москву вернется августовское лето.

По его словам, это будет умеренное комфортное тепло, при котором солнце чередуется с короткими дождями. В понедельник, 12 августа, температура в столице поднимется до 21–23 градусов, по области – до 19–24.

"И в последующие дни столбики термометров будут варьироваться в пределах 18–23, может быть, даже 19–24, как сегодня. Солнце будет чередоваться с короткими дождями. То есть, в принципе, вполне такое умеренное августовское лето с комфортной температурой. В общем-то, никаких особых катаклизмов нет", – пояснил он ИА "НСН".

В то же время синоптик отметил, что коротких ливней избежать не удастся. Ночные температуры для августа окажутся довольно высокими – 10–15 градусов.

"То есть с утра немножко свежо, бодряще прохладно, а днем, в принципе, по летней форме одежды очень комфортный температурный режим", – заключил Тишковец.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что в понедельник существенных осадков не ожидается.

"Утренние температуры становятся низкими, как и положено в августе. Завтра вечером, 13 августа, приблизится атмосферный фронт, циклон с запада, начнется дождь, погода будет портиться, не исключена в вечерние часы гроза", – цитирует ее RT.

Гидрометцентр на вторник уже объявил желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, дождя и грозы. Предупреждение будет действовать с 12:00 13 августа до 12:00 14 августа.

Позднякова также сообщила, что в ночь на среду возможны кратковременные дожди, как и в четверг. В пятницу они должны прекратиться, а атмосферное давление к этому дню поднимется.

"К сожалению, в субботу ожидается ухудшение погоды. Увеличится облачность, пойдут кратковременные дожди. За счет более облачной погоды и северно-восточного ветра дневная температура будет 20–21 градус. Нормальная для августа погода ожидается на этой неделе", – резюмировала она.