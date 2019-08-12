Жителей столицы предупредили о грозе во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области 13 августа. По данным синоптиков, во вторник в столичном регионе ожидаются сильный ветер, дождь и гроза.

Предупреждение будет действовать в течение суток: с 12:00 13 августа до 12:00 14 августа.

В центре погоды "Фобос" добавили, что на этой неделе погода в Москве погода вернется в климатическое русло, то есть среднесуточная температура воздуха будет близка к норме для середины августа.

"Дождливой погода будет в ночь со вторника на среду. В остальные дни погода будет преимущественно без осадков, местами в послеполуденные часы кратковременные дожди полностью не исключены, но вероятность их невелика", – говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в начале новой недели. Специалисты отметили, что москвичей ожидает большое количество гроз. Тем не менее будет тепло.

Понедельник, 12 августа, встретил москвичей переменной облачностью и небольшими дождями. В городе будет плюс 20−22 градусов, а по области − от +18 до +23 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду. В ночь на 13 августа ожидается 11−13 градусов тепла и без осадков.

Во вторник и среду, по словам синоптиков, температура в столичном регионе немного повысится, но высока вероятность дождей и гроз. Так, днем 13 августа столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 12−17 метров секунду.

В ночь со вторника на среду также не обойдется без дождей и гроз. При этом температура воздуха будет колебаться в районе плюс 14−16 градусов.

Днем в среду, 14 августа, Гидрометцентр прогнозирует от + 22 до + 24 градусов. Скорость западного ветра составит 5−10 метров в секунду, а при грозе −до 17 метров в секунду.

