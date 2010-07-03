До +25 градусов и грозы ждут москвичей в начале новой недели

Поделиться в социальных сетях:
Фото: TASS/Denis Tyrin/AP
В начале новой недели погода в Москве будет теплой. Однако местами пройдут дожди и прогремят грозы, предупредили горожан специалисты Гидрометцентра России.
По прогнозам, понедельник, 12 августа, встретит москвичей переменной облачностью и небольшими дождями. В городе будет плюс 20−22 градусов, а по области − от +18 до +23 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду. В ночь на 13 августа ожидается 11−13 градусов тепла и без осадков.
Во вторник и среду, по словам синоптиков, температура в столичном регионе немного повысится, но высока вероятность дождей и гроз. Так, днем 13 августа столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 12−17 метров секунду.
В ночь со вторника на среду также не обойдется без дождей и гроз, отмечают метеорологи. При этом температура воздуха будет колебаться в районе плюс 14−16 градусов.
Днем в среду, 14 августа, Гидрометцентр прогнозирует от + 22 до + 24 градусов. Скорость западного ветра составит 5−10 метров в секунду, а при грозе −до 17 метров в секунду.
Ранее синоптик оценил вероятность применения в России климатического оружия. Как заверил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, нынешнее холодное лето никак не связано с климатическими "кознями" США. По его словам, ранее Россия выступала на лидирующих позициях по разработкам климатического оружия, уточнив, что сейчас такие технологии есть только у ряда государств.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: