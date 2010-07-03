До +25 градусов и грозы ждут москвичей в начале новой недели

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В начале новой недели погода в Москве будет теплой. Однако местами пройдут дожди и прогремят грозы, предупредили горожан специалисты Гидрометцентра России.

По прогнозам, понедельник, 12 августа, встретит москвичей переменной облачностью и небольшими дождями. В городе будет плюс 20−22 градусов, а по области − от +18 до +23 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду. В ночь на 13 августа ожидается 11−13 градусов тепла и без осадков.

Во вторник и среду, по словам синоптиков, температура в столичном регионе немного повысится, но высока вероятность дождей и гроз. Так, днем 13 августа столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 12−17 метров секунду.

В ночь со вторника на среду также не обойдется без дождей и гроз, отмечают метеорологи. При этом температура воздуха будет колебаться в районе плюс 14−16 градусов.

Днем в среду, 14 августа, Гидрометцентр прогнозирует от + 22 до + 24 градусов. Скорость западного ветра составит 5−10 метров в секунду, а при грозе −до 17 метров в секунду.

Ранее синоптик оценил вероятность применения в России климатического оружия. Как заверил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, нынешнее холодное лето никак не связано с климатическими "кознями" США. По его словам, ранее Россия выступала на лидирующих позициях по разработкам климатического оружия, уточнив, что сейчас такие технологии есть только у ряда государств.