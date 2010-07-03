Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" – движением Земли, Луны и Солнца, передает РИА Новости.

По словам синоптика, обычно погодный цикл меняется через 5–9 дней, уточнив, что на атмосферу Земли также оказывает влияние длительный лунный цикл, который связан с приближением и отделением Луны.

"Это можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю. Полный период этого явления – 412 суток. То есть половинка этого периода – 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов", – заявил он.

Сидоренков уточнил, что аномальное похолодание и потепление обычно повторяются через каждые 206 суток. При этом, по его словам, временами перепады температуры смещаются и перестают соответствовать своим обыденным нормам. Так, специалист привел в пример погоду в мае, когда в России была зафиксирована жаркая погода, а спустя несколько месяцев началась волна холода.

Ранее жителей Центрального федерального округа предупредили об опасных погодных явлениях с 8 по 10 августа. Для столичного региона наиболее опасными будут вторая половина четверга, 8 августа, ночь и утро пятницы, 9 августа. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, ожидаются ливни.

А 9 августа в городе еще ожидается и экстремально низкое атмосферное давление. Метеозависимым людям специалисты рекомендуют снизить физические нагрузки, иметь при себе лекарственные препараты первой помощи и в случае необходимости обратиться к врачу.

У здоровых людей в этот день может наблюдаться сонливость, одышка или "нехватка" воздуха, снижение активности.

