Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Синоптики прогнозируют экстремально низкое атмосферное давление Москве в пятницу, 9 августа.
"Очередной циклонический вихрь принесет резкое понижение атмосферного давления. Его значения к утру 9 августа приблизятся к экстремально низким, что скажется на самочувствии большинства жителей и вызовет рост метеообусловленных обострений", – сообщает портал "Метеоновости".
Низкое атмосферное давление плохо переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них возможны головные боли, боли в области сердца.
"Особенно стоит обратить внимание на свое состояние гипо- и гипертоникам, резкие сосудистые реакции могут привести к кризам или сосудистым нарушениям", – указывает синоптики.
Метеозависимым людям рекомендуется снизить физические нагрузки, иметь при себе лекарственные препараты первой помощи и в случае необходимости обратиться к врачу.
У здоровых людей в этот день может наблюдаться сонливость, одышка или "нехватка" воздуха, снижение активности.
Нормальным для Москвы является давление 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее жителей Центрального федерального округа предупредили об опасных погодных явлениях с 8 по 10 августа. Для столичного региона наиболее опасными будут вторая половина четверга, 8 августа, ночь и утро пятницы, 9 августа. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, ожидаются ливни.
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