Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики прогнозируют экстремально низкое атмосферное давление Москве в пятницу, 9 августа.

"Очередной циклонический вихрь принесет резкое понижение атмосферного давления. Его значения к утру 9 августа приблизятся к экстремально низким, что скажется на самочувствии большинства жителей и вызовет рост метеообусловленных обострений", – сообщает портал "Метеоновости".

Низкое атмосферное давление плохо переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них возможны головные боли, боли в области сердца.

"Особенно стоит обратить внимание на свое состояние гипо- и гипертоникам, резкие сосудистые реакции могут привести к кризам или сосудистым нарушениям", – указывает синоптики.

Метеозависимым людям рекомендуется снизить физические нагрузки, иметь при себе лекарственные препараты первой помощи и в случае необходимости обратиться к врачу.

У здоровых людей в этот день может наблюдаться сонливость, одышка или "нехватка" воздуха, снижение активности.

Нормальным для Москвы является давление 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей Центрального федерального округа предупредили об опасных погодных явлениях с 8 по 10 августа. Для столичного региона наиболее опасными будут вторая половина четверга, 8 августа, ночь и утро пятницы, 9 августа. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, ожидаются ливни.

