Москвичей предупредили о шквалистом ветре и грозе с градом

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей Центрального федерального округа предупредили об опасных погодных явлениях с 8 по 10 августа.
"Хорошо выраженный циклон движется к центру европейской территории России с запада и северо-запада. Через регион пройдет несколько фронтальных разделов – ожидаются грозы, град и сильные осадки – максимально от 40 до 80 миллиметров за двое суток, то есть от половины до месячной нормы", – цитирует "Интерфакс" научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам синоптика, для столичного региона наиболее опасными будут вторая половина четверга, 8 августа, ночь и утро пятницы, 9 августа.
"В округе порывы ветра будут достигать 15-22 метров в секунду, при грозах – шквалистые усиления ветра до 23-29 метров в секунду. В Москве и Московской области 9 августа – порывы ветра до 17-22 метров в секунду, грозы, ночью сильный дождь, днем дождь", – сказано на сайте Гидрометцентра.
Также отмечается, что глубокая тропосферная ложбина, протянувшаяся от Белого до Черного моря и поставляющая на территорию Европейской России арктический воздух, постепенно отходит на восток.
В июле северные потоки воздуха резко понизили температурный фон. Аномалия температуры воздуха в среднем была на 5-6 градусов ниже нормы, а в отдельные дни местами достигала 9-10 градусов. Холоднее всего было жителям севера Европейской России, где были побиты рекорды минимальной температуры воздуха.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что москвичей в конце рабочей недели ждет погодный коллапс. По словам метеоролога, дожди начнутся в столице вечером в четверг и будут идти до вечера пятницы. За сутки выпадет 50% месячной нормы осадков. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Месячная норма осадков для города в августе составляет 77 миллиметров.
По данным экспертов, холодная погода в столичном регионе поспособствовала росту спроса на утепленные модели одежды. Выросли продажи демисезонного ассортимента из весенних коллекций – трикотажа, легких курток, закрытой обуви.
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