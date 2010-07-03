Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что непогода в России никаким образом не связана с применением США климатического оружия.

"Во-первых, это все, мягко выражаясь, бред. Во-вторых, самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий. В-третьих, причина того, уже набившая оскомину, это глобальное потепление, которое стирает грань между Арктикой и экватором", – сказал Тишковец.

Синоптик отметил ослабление западно-восточного переноса воздушных масс, уточнив, что в это время зафиксировано усиление влияния севера и юга, что становится причиной аномальных дождей и холода и пожара в Сибири.

При этом, по его словам, ранее Россия выступала на лидирующих позициях по разработкам климатического оружия, уточнив, что сейчас такие технологии есть только у ряда государств.

"Если бы что-то подобное было бы против нас применено, мы бы об этом обязательно узнали. И у нас есть, что называется, "свой ответ Чемберлену", – заявил специалист.

