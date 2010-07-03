Дожди в столице в субботу прекратятся после 14-15 часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди в столичном регионе в субботу, 10 августа, прекратятся после 14-15 часов.

"Погода берет курс на улучшение. Температура ожидается плюс 16-18. Кратковременный дождь будет идти часов до 14-15, дожди осталось потерпеть до 15 часов, ветер 5-10 метров в секунду", – рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В течение дня может выпасть не более пяти миллиметров осадков. За прошедшую ночь выпало менее одного миллиметра.

Также синоптик отметил, что лето вернется в Москву уже завтра. На сайте Гидрометцентра говорится, что в воскресенье обойдется без осадков и сильных порывов ветра. Ночь в мегаполисе будет прохладной, но днем выглянет солнце, и потеплеет до 19…20 градусов.

Сайт Москва 24 подготовил список контактов, куда обращаться в случае разных неприятностей (подтопления, отключения света и так далее). Подробнее – в нашем материале.

