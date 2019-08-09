Предупреждение о сильном ветре в Москве продлили

Поделиться в социальных сетях:
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сильный ветер в Москве сохранится до утра 10 августа. Об этом москвичей предупредило ГУ МЧС России по столице.
"С 18:00 часов 9 августа до 9:00 10 августа в Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", – сообщило управление.
Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Парковаться следует вдали от деревьев.
Также спасатели рекомендуют пешеходам укрыться в подъезде или прочном здании. Прятаться у стен домов может быть небезопасно. Также не стоит укрываться на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, у недостроенных зданий. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Сайт Москва 24 подготовил список контактов, куда обращаться в случае погодных неприятностей. Подробнее о них – в нашем материале.
Метеорологи сообщали, что летняя погода начнет возвращаться в Москву вечером 9 августа. С 15–16 часов атмосферное давление будет повышаться и постепенно приблизится к нормальному. В целом, непогода задержится до 18:00 пятницы, а пока в столице действует оранжевый уровень погодной опасности.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ухудшение погоды не отразилось на работе коммуникаций. От порывов ветра ночью упало более 40 деревьев, 23 автомобиля оказались повреждены. При этом не все прогнозы синоптиков оправдались – ветер достигал лишь 17 метров в секунду, выпало до 14 миллиметров осадков.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: