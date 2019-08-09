Предупреждение о сильном ветре в Москве продлили

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сильный ветер в Москве сохранится до утра 10 августа. Об этом москвичей предупредило ГУ МЧС России по столице.

"С 18:00 часов 9 августа до 9:00 10 августа в Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", – сообщило управление.

Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Парковаться следует вдали от деревьев.

Также спасатели рекомендуют пешеходам укрыться в подъезде или прочном здании. Прятаться у стен домов может быть небезопасно. Также не стоит укрываться на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, у недостроенных зданий. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сайт Москва 24 подготовил список контактов, куда обращаться в случае погодных неприятностей. Подробнее о них – в нашем материале.

Метеорологи сообщали, что летняя погода начнет возвращаться в Москву вечером 9 августа. С 15–16 часов атмосферное давление будет повышаться и постепенно приблизится к нормальному. В целом, непогода задержится до 18:00 пятницы, а пока в столице действует оранжевый уровень погодной опасности.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ухудшение погоды не отразилось на работе коммуникаций. От порывов ветра ночью упало более 40 деревьев, 23 автомобиля оказались повреждены. При этом не все прогнозы синоптиков оправдались – ветер достигал лишь 17 метров в секунду, выпало до 14 миллиметров осадков.

