Синоптики сообщили, когда нормализуется погода в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Летняя погода вернется в Москву вечером в пятницу, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, уже с 15–16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному. "И уже начиная с вечера пятницы будет умеренная погода, летняя", – цитирует его ТАСС.
Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого из-за возможных сильного дождя, грозы и порывистого ветра. По информации Росгидромета, в пятницу, 9 августа, атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, а местами с порывами до 17–23 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют пешеходам при сильном ветре укрыться в подъезде или прочном здании, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. По-возможности же лучше оставаться дома. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение. МЧС РФ предупредило жителей столицы о надвигающемся погодном коллапсе. Отмечалось, что пик непогоды придется на период с 23:00 8 августа по 04:00 сегодняшнего дня.
Москвичи делятся видео непогоды в соцсетях
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