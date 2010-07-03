Синоптики сообщили, когда нормализуется погода в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летняя погода вернется в Москву вечером в пятницу, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже с 15–16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному. "И уже начиная с вечера пятницы будет умеренная погода, летняя", – цитирует его ТАСС.

Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого из-за возможных сильного дождя, грозы и порывистого ветра. По информации Росгидромета, в пятницу, 9 августа, атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, а местами с порывами до 17–23 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют пешеходам при сильном ветре укрыться в подъезде или прочном здании, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. По-возможности же лучше оставаться дома. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение. МЧС РФ предупредило жителей столицы о надвигающемся погодном коллапсе. Отмечалось, что пик непогоды придется на период с 23:00 8 августа по 04:00 сегодняшнего дня.

