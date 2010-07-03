В МЧС уточнили, когда столицу накроет ливень

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Дожди в Москве будут наиболее интенсивными с 23:00 8 августа до 04:00 9 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Москве.

"В период с 21:00 8 августа до 18:00 9 августа на всей территории Москвы ожидается сильный дождь, наиболее интенсивный с 23:00 8 августа до 04:00 9 августа", – говорится в сообщении.

За пять часов в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков. По прогнозам, сильный дождь должен сопровождаться ветром с порывами до 21 метра в секунду, а днем – до 25.

Ранее федеральные телеканалы прервали сетку вещания, чтобы оповестить горожан о штормовом предупреждении 8 августа. Трансляция передач была прервана текстовой заставкой.

В связи с непогодой Сергей Собянин напомнил горожанам, что до вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

Мэр попросил москвичей соблюдать осторожность во время непогоды: не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями, а также следить за поступающей от МЧС информацией.

В столичном главке МЧС сообщили, что вечером в четверг, 8 августа, в столицу придут ливни и шквалистый ветер. Непогода задержится в мегаполисе до 18:00 пятницы. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В ведомстве рекомендуют по возможности не покидать капитальные строения. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль же лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы перевели на усиленный режим работы. Столичных рестораторов призвали приостановить работу летних веранд, укрепить все конструкции и закрыть зонты. Также для посетителей закрыты все столичные парки и Московский зоопарк.

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