Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк закрыт на вход из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служба зоосада.

"Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, было принято решение закрыть Московский зоопарк на вход. Приносим вам свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой Сергей Собянин напомнил горожанам, что до вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

Мэр попросил москвичей соблюдать осторожность во время непогоды: не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями, а также следить за поступающей от МЧС информацией.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что вечером в четверг, 8 августа, в столицу придут ливни и шквалистый ветер. Непогода задержится в мегаполисе до 18:00 пятницы. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В ведомстве рекомендуют по возможности не покидать капитальные строения. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль же лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы перевели на усиленный режим работы. Столичных рестораторов призвали приостановить работу летних веранд, укрепить все конструкции и закрыть зонты.

