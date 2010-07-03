Рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Департамент торговли и услуг Москвы попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий 8 и 9 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 8 и 9 августа ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой Сергей Собянин напомнил горожанам, что до вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

Мэр попросил москвичей соблюдать осторожность во время непогоды: не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями, а также следить за поступающей от МЧС информацией.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что вечером в четверг, 8 августа, в столицу придут ливни и шквалистый ветер. Непогода задержится в мегаполисе до 18:00 пятницы. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В ведомстве рекомендуют по возможности не покидать капитальные строения. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями. Автомобиль же лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Городские службы перевели на усиленный режим работы.

