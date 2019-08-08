Синоптики предупредили о погоде второй половины августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, чего москвичам стоит ждать от погоды во второй половине последнего летнего месяца. Ее слова приводит "Российская газета".
"Норма второй половины августа для Москвы – это плюс 5–10 градусов по ночам и примерно 15–20 градусов днем, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше", – отметила Паршина.
Что касается ближайших дней, то 8 августа в столицу придет циклон, который будет сопровождаться резким падением атмосферного давления. Сильного дождя не ожидается, осадки будут идти временами. Атмосферное давление будет падать в течение дня, а в ночь на пятницу достигнет минимума – 734 миллиметров ртутного столба при норме в 748.
Вместе с тем ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа и в течение пятницы в столице ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть до месячной нормы осадков.
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