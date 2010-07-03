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Москва 24

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10:40

Резкое падение давления и дожди ждут москвичей

общество погода

10:40

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 8 августа, в столицу придет циклон, который будет сопровождаться резким падением атмосферного давления. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Циклон очень компактный, маленький, будет резкое падение давления, а потом снова рост, он очень быстро промчится", – рассказала Макарова.

Она уточнила, что сильного дождя ждать не стоит, осадки будут идти временами. Атмосферное давление будет падать в течение дня, а в ночь на пятницу достигнет минимума – 734 миллиметров ртутного столба при норме в 748.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа и в течение дня в столице ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть до месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 8 августа до 9:00 9 августа.

По данным экспертов, холодная погода в столичном регионе поспособствовала росту спроса на утепленные модели одежды. Выросли продажи демисезонного ассортимента из весенних коллекций – трикотажа, легких курток, закрытой обуви.

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