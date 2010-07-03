В МОЭК прокомментировали идею включать отопление летом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Произвести кратковременное включение отопления в периоды резкого похолодания летом технически крайне затруднительно. Это связано с тем, что с конца мая по август на тепловых сетях проходят профилактические и ремонтные работы, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МОЭК.
Во время работ по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону все тепловые сети разбиваются на участки, которые поэтапно выводятся из эксплуатации, и на них проводятся гидравлические испытания.
На сегодняшний день одновременно устраняется порядка полутора сотен выявленных повреждений и мест потенциальных утечек. Это значит, что теплотрассы раскопаны, а трубы и запорная арматура находятся в состоянии замены.
Все работы синхронизированы с ремонтами оборудования на ТЭЦ Мосэнерго, программой "Мой район" и различными городскими мероприятиями.
После гидравлических проводятся еще и температурные испытания. Они нужны, чтобы убедиться в способности оборудования нести повышенные нагрузки. Вся система теплоснабжения города должна быть готова к зиме к концу августа.
В МОЭК напомнили, что в соответствии с постановлением столичных властей решение о начале отопительного сезона принимает орган местного самоуправления, если среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Летом такая ситуация маловероятна.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал владельцам городских кафе и ресторанов закрыть летние веранды в связи с ожидаемым ухудшением погоды в конце недели.
По прогнозам синоптиков, в четверг вечером в столицу придут сильные дожди, грозы и порывистый ветер. За сутки выпадет 50% месячной нормы осадков.
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