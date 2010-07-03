Рестораторам рекомендовали закрыть веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал владельцам городских кафе и ресторанов закрыть летние веранды в связи с ожидаемым ухудшением погоды в конце недели, передает РИА Новости.

В ведомстве также обратили внимание на необходимость укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее жителей Центрального федерального округа предупредили об опасных погодных явлениях с 8 по 10 августа. Для столичного региона наиболее неблагоприятными будут вторая половина четверга, 8 августа, а также ночь и утро пятницы, 9 августа. Порывы ветра будут достигать 17–22 метров в секунду, ожидаются ливни. Также сообщалось, что в пятницу Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление.

В среду, 7 августа, в Москву пришло потепление. В течение дня воздух прогревался до плюс 20,5 градуса. Ветер дул с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха и атмосферное давление соответствовали норме.

