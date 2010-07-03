Москвичи ищут лето через объявления

"Внимание! Пропало лето". Такие объявления появились на уличных столбах в столице, а затем и в Сети.
Все как при розыске человека: указаны особые приметы (температура до +33 градусов, одежда – "что-то зеленое и цветущее").
"Кто его увидит, скажите, чтобы вернулось! Его здесь ждут очень, сволочь гулящую", – говорится в объявлении.
Синоптики сообщают, что в Москве установились аномально холодная погода и низкое атмосферное давление. Температура воздуха отстает от нормы на 8-10 градусов и скорее напоминает октябрьскую. После небольшого потепления в середине недели в столицу вернется дождливая и холодная погода.
В среду, 7 августа, днем температура воздуха составит +20 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 10 метров в секунду. Облачность – 20 процентов.
На сайте Гидрометцентра говорится, что в июле на территории Европейской России от Белого до Черного моря установилась глубокая тропосферная ложбина – из-за этого в регион поступал арктический воздух. Холоднее всего было жителям севера Европейской России, в том числе и жителям севера Поволжья, где неоднократно были побиты рекорды минимальной температуры воздуха.
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