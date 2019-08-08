Жителей столицы предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду придут в столицу в четверг, 8 августа, после 21:00. Непогода задержится в мегаполисе до 18:00 пятницы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В ведомстве рекомендуют по возможности не покидать капитальные строения. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Автомобиль лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При управлении необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, добавили в министерстве.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в материале Гидрометцентра России.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены на усиленный режим работы.

"По данным синоптиков, вечером в столице ожидается дождь, возможна гроза, порывы ветра до 18-23 м/с. Все коммунальные службы столицы уже переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды", – рассказал он.

По словам заммэра, объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства взяты под особый контроль. Он отметил, что городским службам были даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, строящихся объектов, широкоформатных рекламных конструкций и строительной техники

Порядка 200 единиц специализированной техники и более 1100 сотрудников задействованы для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы Москвы и ликвидации возможных скоплений воды задействуют. В местах вероятного скопления воды дежурят аварийные бригады ГУП "Мосводосток".

Департамент торговли и услуг Москвы также попросил рестораторов приостановить работу летних веранд.

"Погода": резкое падение давления и дожди ждут москвичей

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа и в течение дня в столице ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть до месячной нормы осадков.