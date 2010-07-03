Москвичей призвали пользоваться метро из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москвичей призвали пользоваться метро из-за продолжающейся непогоды. Об этом сообщает транспортный комплекс столицы в Twitter.

Если же владельцы машин все-таки решатся выехать на своем транспортном средстве, им следует не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Из-за сильного ветра в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 6:00 следующего дня.

В то же время Московская канатная дорога, которую ранее закрыли из-за ветра, восстановила работу.

"В данный момент мы работаем. Мы действительно после обеда закрылись на некоторое время, потому что были сильные порывы ветра, что не допускает безопасную перевозку пассажиров. Мы были вынуждены приостановить работу канатной дороги. Мы высадили пассажиров и принесли им извинения. Сейчас ветер стих, мы 20–30 минут назад запустились, осуществляем перевозку в штатном режиме", – цитирует Агентство "Москва" пресс-службу канатной дороги.

Специалисты постоянно мониторят ситуацию, и если ветер снова усилится, они не исключают, что вновь приостановят работу канатки.

Также из-за непогоды остаются закрытыми столичные парки культуры и отдыха и зоопарк. Дальнейшее решение о работе учреждений власти будут принимать исходя из погодных условий.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение о надвигающемся погодном коллапсе.

Спасатели рекомендуют пешеходам при сильном ветре укрыться в подъезде или прочном здании, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. По возможности же лучше оставаться дома. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сайт Москва 24 также подготовил список контактов, куда обращаться в случае разных неприятностей (подтопления, отключения света и так далее). Подробнее – в нашем материале.

Синоптики дали прогноз погоды на 9 августа

Как позднее рассказал рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ухудшение погоды в городе не отразилось на работе столичных коммуникаций. От порывов ветра ночью были повалены 27 деревьев, три автомобиля оказались повреждены. Вместе с тем не все прогнозы синоптиков оправдались – ветер в Москве достигал лишь 17 метров в секунду, при этом выпало до 14 миллиметров осадков.

По прогнозам синоптиков, летняя погода вернется в Москву уже сегодня вечером. С 15–16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному.