Канатную дорогу закрыли из-за усиления ветра

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В пресс-службе Московской канатной дороги сообщили о временной приостановке ее работы из-за усиления ветра, передает Агентство "Москва".

"На данный момент Московская канатная дорога закрыта в связи с усилением ветра в Москве", – сказано в сообщении.

Канатная дорога возобновит работу, когда скорость ветра снизится до допустимых пределов ее безопасного функционирования.

Также из-за непогоды остаются закрытыми столичные парки культуры и отдыха и зоопарк. Дальнейшее решение о работе учреждений власти будут принимать исходя из погодных условий.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение о надвигающемся погодном коллапсе.

Спасатели рекомендуют пешеходам при сильном ветре укрыться в подъезде или прочном здании, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. По-возможности же лучше оставаться дома. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Синоптики дали прогноз погоды на 9 августа

Как позднее рассказал рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ухудшение погоды в городе не отразилось на работе столичных коммуникаций. От порывов ветра ночью были повалены 27 деревьев, три автомобиля оказались повреждены. Вместе с тем не все прогнозы синоптиков оправдались – ветер в Москве достигал лишь 17 метров в секунду, при этом выпало до 14 миллиметров осадков.

Из-за сильного ветра в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 6:00 следующего дня. По прогнозам синоптиков, летняя погода вернется в Москву уже сегодня вечером. С 15-16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному.