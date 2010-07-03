В выходные в столичный регион придет потепление

В выходные температура в столичном регионе прогреется до +24 градусов. Ожидаются локальные непродолжительные дожди, сообщает центр погоды "Фобос".
Также начнет расти атмосферное давление. К вечеру оно достигнет отметки 745 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье поднимется еще на два пункта.
В субботу в мегаполисе будет +18... +20 градусов, по области – от +16 до +21. В воскресенье в столице потеплеет еще на три градуса, в регионе ожидается до +24 градусов.
Вероятность осадков невелика. Ветер будет дуть умеренный со скоростью 4-9 метров в секунду и слабее.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в столичном регионе 9 августа
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT также сообщила, что в столичном регионе ожидается потепление. "Сегодня погода фактически сентябрьская. В выходные же, как только циклон сместится на северо-восток, давление будет расти, погода начнет улучшаться", – сказала она.
Накануне МЧС РФ предупредило жителей столицы о сильном дожде, грозе и порывистом ветре. Отмечалось, что пик непогоды придется на период с 23:00 8 августа по 04:00 сегодняшнего дня. Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого.
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