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07:28

Синоптики дали прогноз погоды на пятницу

общество погода город

07:28

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Москвичей предупредили о непогоде

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидают жителей Москвы сегодня, 9 августа. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион и область окажутся в тыловой части атлантического циклона. Максимальная температура воздуха составит 19-21 градус тепла", – говорится в сообщении.

Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра. Местами его порывы могут составить до 23 метров в секунду.

Атмосферное давление упадет и составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды. Отмечалось, что пик непогоды придется на период с 23:00 8 августа по 04:00 сегодняшнего дня.

МЧС впервые задействовала телевидение как систему оповещения об угрозе ЧС. Зрителей предупредили о надвигающейся погодной опасности.

На подъездах жилых домов также появились объявления, где людям советуют не выходить на улицу. По городу ездили пожарные машины с громкоговорителями.

В пятницу, 9 августа, МЧС тоже рекомендует не отправляться на прогулки в парки, не укрываться и не парковать машины под деревьями, избегать шатких конструкций.

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общество погода город

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