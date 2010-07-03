Власти столицы рассказали о последствиях непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ухудшение погодных условий в столице не отразилось на работе городских коммуникаций. Службы города были заранее приведены в готовность, включены все резервные системы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"К счастью, не все прогнозы оправдались, ветер на территории Москвы достигал 17 метров в секунду, осадков выпало где-то до 14 миллиметров. Особых нарушений и чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано", – цитирует Агентство "Москва" Бирюкова.

Он также отметил, от порыва ветра ночью были повалены 27 деревьев, три автомобиля повреждены упавшими деревьями.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение. МЧС РФ предупредило жителей столицы о надвигающемся погодном коллапсе.

Утром в пятницу, 9 августа, столичное управление МЧС сообщило, что атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее.

Столичные парки остаются закрытыми из-за непогоды. "Парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Столичные парки и зоопарк остаются закрытыми.

Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за ветра, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 6:00 следующего дня, говорится на сайте Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, летняя погода вернется в Москву уже сегодня вечером. С 15-16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному.

