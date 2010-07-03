Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:57

Столичные парки закрыли для посетителей из-за непогоды

город безопасность парки

12:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные парки все еще закрыты для посетителей из-за штормового предупреждения, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет именно о парках культуры и отдыха, подведомственных департаменту культуры. Решение о работе зон отдыха будет приниматься исходя из погодных условий.

Зоопарк также остается закрытым.

Ранее сообщалось, что ухудшение погодных условий в столице не отразилось на работе городских коммуникаций. Службы города были заранее приведены в готовность, включены все резервные системы.

От порывов ветра ночью было повалено 27 деревьев, три автомобиля повреждены упавшими деревьями.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение. МЧС РФ предупредило жителей столицы о надвигающемся погодном коллапсе.

Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за ветра, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 6:00 следующего дня, говорится на сайте Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, летняя погода вернется в Москву уже сегодня вечером. С 15-16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному.

Читайте также

город безопасность парки

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика