Столичные парки закрыли для посетителей из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные парки все еще закрыты для посетителей из-за штормового предупреждения, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет именно о парках культуры и отдыха, подведомственных департаменту культуры. Решение о работе зон отдыха будет приниматься исходя из погодных условий.

Зоопарк также остается закрытым.

Ранее сообщалось, что ухудшение погодных условий в столице не отразилось на работе городских коммуникаций. Службы города были заранее приведены в готовность, включены все резервные системы.

От порывов ветра ночью было повалено 27 деревьев, три автомобиля повреждены упавшими деревьями.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение. МЧС РФ предупредило жителей столицы о надвигающемся погодном коллапсе.

Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за ветра, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 6:00 следующего дня, говорится на сайте Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, летняя погода вернется в Москву уже сегодня вечером. С 15-16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному.

