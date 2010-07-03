Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление в Москве понизилось до рекордных значений. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"К 15:00 9 августа атмосферное давление в Москве понизилось до 733,2 миллиметра ртутного столба. И это стало новым рекордом минимального давления для этого времени суток. До этого самое низкое давление 9 августа было зафиксировано в 1941 года и составляло 736,1 миллиметра ртутного столба", – говорится в сообщении.

В Гидрометцентре России пообещали, что атмосферное давление вернется к нормальным значениям уже к вечеру субботы. По словам метеорологов, в течение дня циклон постепенно сместится на восток – северо-восток, что послужит нормализации давления.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали в качестве системы оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение о надвигающемся погодном коллапсе.

Как позднее рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ухудшение погоды в городе не отразилось на работе столичных коммуникаций. От порывов ветра ночью были повалены 27 деревьев, три автомобиля оказались повреждены. Вместе с тем не все прогнозы синоптиков оправдались – ветер в Москве достигал лишь 17 метров в секунду, при этом выпало до 14 миллиметров осадков.

Из-за сильного ветра в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 06:00 следующего дня. По прогнозам синоптиков, летняя погода вернется в Москву уже сегодня вечером. С 15-16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному.

Из-за непогоды закрыты столичные парки культуры и отдыха, зоопарк и Московская канатная дорога. Дальнейшее решение о работе учреждений власти будут принимать исходя из погодных условий.

