Минувший четверг стал самым жарким днем с начала августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самым жарким днем с начала месяца в Москве стал четверг, 8 августа – воздух в столице прогрелся до 26 градусов.

"С начала августа максимальная температура не поднималась выше 22 градусов, а суточная аномалия температуры воздуха оставалась отрицательной. Только 8 августа, когда столичный регион оказался в теплом секторе атлантического циклона, днем воздух прогрелся до желанных 25-26 градусов", – указывается на портале "Метеоновости".

Синоптики также отметили, что средняя температура впервые за последние десять суток превысила норму на два градуса.

В Гидрометцентре отметили, что вечером 8 августа к столичному региону приблизился циклон, который принес дожди. За минувшую ночь в столичном регионе выпало до 10 миллиметров осадков, ветер усиливался до 17 метров в секунду.

Федеральные телеканалы прервали сетку вещания, чтобы оповестить горожан о штормовом предупреждении. На подъездах появились объявления, где людям советовали не выходить на улицу. По городу ездили пожарные машины с громкоговорителями.

В пятницу, 9 августа, в Москве ожидают небольшой дождь, в отдельных районах возможна гроза. Заметно потеплеет к понедельнику, а к середине недели температура поднимется до 19-25 градусов.

