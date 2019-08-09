Москвичей предупредили о непогоде

Накануне федеральные телеканалы прервали сетку вещания, чтобы оповестить горожан о штормовом предупреждении.

На подъездах появились объявления, где людям советуют не выходить на улицу. По городу ездили пожарные машины с громкоговорителями.

В пятницу, 9 августа, МЧС тоже рекомендует не отправляться на прогулки в парки, не укрываться и не парковать машины под деревьями, избегать шатких конструкций. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.