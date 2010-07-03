Собянин попросил москвичей быть осторожными во время грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" напомнил горожанам о том, что до вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение – ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

Мэр попросил москвичей соблюдать осторожность во время непогоды – не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями, а также следить за поступающей от МЧС информацией.



Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что вечером в четверг, 8 августа, в столицу придут ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Непогода задержится в мегаполисе до 18:00 пятницы. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В ведомстве рекомендуют по возможности не покидать капитальные строения. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль же лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Городские службы перевели на усиленный режим работы.