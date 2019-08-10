Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Специалисты "Мосводостока" работают в усиленном круглосуточном режиме из-за дождя. Сейчас никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В ночь с 09.08.2019 на 10.08.2019 эксплуатационными службами "Мосводосток" в штатном режиме проводились работы по поддержанию городской водосточной сети в технически исправном состоянии", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

За двое суток после объявления штормового предупреждения в Москве никто не пострадал.

Правительством Москвы совместно со всеми коммунальными службами и МЧС не допущено травмирования населения, несмотря на то, что сильные порывы ветра повалили 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей. Сейчас в городе моросит дождь и присутствует слабый ветер", – цитирует Агентство "Москва" заммэра Петра Бирюкова.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует, что в Москве закончится дождь к 14-15 часам. В течение дня может выпасть не более пяти миллиметров осадков. За минувшую ночь выпало меньше миллиметра.



В пресс-службе Мосгорпарка сообщили, что парки столицы открыты и работают в штатном режиме. "В некоторых парках мероприятия на открытых площадках будут переносить, актуальную информацию стоит уточнять на сайте", – сказали в пресс-службе.

Открыт и Московский зоопарк. "Рады сообщить, что зоопарк вновь открыт для посещения. А значит, полюбоваться на представителей фауны разных континентов каждый желающий может с 7.30 до 22.00", – говорится в сообщении зоосада. Согреться и переждать дождь можно в одном из теплых закрытых павильонов.

В воскресенье, 11 августа, обойдется без осадков и сильного ветра. Ночь в мегаполисе будет прохладной, но днем выглянет солнце и потеплеет до +19…+20. Небольшие дожди вернутся в начале следующей недели, но будет довольно тепло – 21-23 градуса.

Сайт Москва 24 подготовил список контактов, куда обращаться в случае погодных неприятностей. Подробнее – в нашем материале.

