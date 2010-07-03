Москвичей предупредили о сильном тумане

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом предупредили специалисты Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, туман в столице и Подмосковье ожидается с 21:00 19 августа до 09:00 20 августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам, что на этой неделе температура воздуха будет на четыре–пять градусов выше нормы и вплотную приблизится к 30-градусной отметке. Уже во вторник, 20 августа, столбики термометров покажут плюс 26–28 градусов.

А самым жарким днем на неделе станет среда, когда воздух прогреется до +29 градусов. В целом небо будет ясным, но местами возможны кратковременные дожди, отметили метеорологи. Они также пояснили, что приток теплых воздушных масс в столичный регион связан с повышенным атмосферным давлением.

