Москвичей предупредили о сильном тумане

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом предупредили специалисты Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, туман в столице и Подмосковье ожидается с 21:00 19 августа до 09:00 20 августа.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам, что на этой неделе температура воздуха будет на четыре–пять градусов выше нормы и вплотную приблизится к 30-градусной отметке. Уже во вторник, 20 августа, столбики термометров покажут плюс 26–28 градусов.
А самым жарким днем на неделе станет среда, когда воздух прогреется до +29 градусов. В целом небо будет ясным, но местами возможны кратковременные дожди, отметили метеорологи. Они также пояснили, что приток теплых воздушных масс в столичный регион связан с повышенным атмосферным давлением.
"Погода": москвичей ожидает высокое атмосферное давление
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