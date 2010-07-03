Москвичей ожидает жара до 30 градусов

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Погода в столичном регионе на неделе с 19 по 25 августа будет значительно теплее наблюдаемой в последние недели. Уже во вторник столбики термометров поднимутся до +26-28°.
"Температура на 4-5 градусов выше нормы. Очень теплая погода, о чем и говорит приближение к 30-градусной отметке", – цитирует "Интерфакс" научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По словам специалиста, тепло в Москве связано с "отрогом" высокого давления, который обеспечивает приток теплых воздушных масс. В целом, благодаря антициклону, существенных осадков на европейской территории России не ожидается, небо будет ясным.
"Подобная ситуация называлась бы классическим "бабьим летом", если бы такое произошло в сентябре. Жаркая погода задержится в столичном регионе ненадолго, хотя выходные будут погожими", – резюмировал синоптик.
Самым жарким днем недели станет среда, когда ожидаются +27...29°. Возможны дожди, но лишь кратковременные. В четверг прогнозируются +24...26°. Далее постепенно температура будет снижаться. В пятницу уже +18...23°.
На сайте Гидрометцентра говорится, что в пятницу и субботу из-за влияния атмосферных фронтов циклона с северо-запада пройдут небольшие дожди. Станет немного прохладнее, до +19…24°.
"Но и это неплохо для третьей декады августа, значения средней суточной температуры могут превысить климатическую норму на 2-3 градуса", – комментируют синоптики.
На портале "Метеовести" указывается, что колебания атмосферного давления на этой неделе могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Относительная влажность воздуха понизится, содержание кислорода придет в норму, что благоприятно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания.
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