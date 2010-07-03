Синоптики рассказали о погоде на понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москва/Дарья Мясина

Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве 19 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

"Дождливый циклон теряет свои силы, и сегодня обойдется без существенных осадков. В Москве ожидается +21...+23 градуса", – сказала Волосюк.

Будет дуть ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба.

Также метеорологи говорили, что в понедельник днем будет переменная облачность. Осадков не ожидается.



Синоптики прогнозируют небольшие осадки в течение всей наступившей недели. Дожди, как ожидается, будут в среду, четверг, пятницу и субботу. Воздух при этом будет оставаться на уровне выше +20.

Первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет.

