Москвичам пообещали настоящее "бабье лето" в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в августе столичных жителей ждет настоящее "бабье лето". Его слова приводит ИА "НСН".

"Уже сегодня мы прогнозируем, что после полудня температура превысит 23-градусную отметку. Будет +23-25 градусов. А вот уже во вторник, в среду и в четверг будет по-настоящему летняя температура", – отметил Вильфанд.

По его словам, во вторник в Москве будет до плюс 28 градусов, в среду – до плюс 29, в четверг – до плюс 26.

Также научный руководитель Гидрометцентра добавил, что 19 и 20 августа осадков не ожидается, 21-23 августа возможны кратковременные дожди – по словам Вильфанда, это будут "дожди летнего типа: легкие и небольшие".

Вместе с тем к концу недели в Москве снова похолодает: в ночь на пятницу термометры покажут плюс 15-16 градусов, днем 23 августа – плюс 19-23 градуса. В субботу ночью ожидается плюс 12-13 градусов, днем – в районе 20.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. По прогнозам синоптиков, туман в Москве и Подмосковье ожидается с 21:00 19 августа до 09:00 20 августа.

