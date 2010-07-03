Москвичам пообещали настоящее "бабье лето" в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в августе столичных жителей ждет настоящее "бабье лето". Его слова приводит ИА "НСН".
"Уже сегодня мы прогнозируем, что после полудня температура превысит 23-градусную отметку. Будет +23-25 градусов. А вот уже во вторник, в среду и в четверг будет по-настоящему летняя температура", – отметил Вильфанд.
По его словам, во вторник в Москве будет до плюс 28 градусов, в среду – до плюс 29, в четверг – до плюс 26.
Также научный руководитель Гидрометцентра добавил, что 19 и 20 августа осадков не ожидается, 21-23 августа возможны кратковременные дожди – по словам Вильфанда, это будут "дожди летнего типа: легкие и небольшие".
Вместе с тем к концу недели в Москве снова похолодает: в ночь на пятницу термометры покажут плюс 15-16 градусов, днем 23 августа – плюс 19-23 градуса. В субботу ночью ожидается плюс 12-13 градусов, днем – в районе 20.
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. По прогнозам синоптиков, туман в Москве и Подмосковье ожидается с 21:00 19 августа до 09:00 20 августа.
"Погода": москвичей ожидает высокое атмосферное давление
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.