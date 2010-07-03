Синоптики рассказали о погоде в выходные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Теплая погода ожидает москвичей в выходные. При этом не исключены кратковременные дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Днем в субботу при довольно плотном северном ветре воздух в Москве прогреется до 21–23 градусов. В воскресенье будет теплее – столбики термометров покажут 24–25 градусов. По словам синоптика, такая температура на 3–4 градуса выше климатической нормы.
"Погода вполне комфортная и соответствует даже не последней декаде августа, а даже середине или начале месяца", – цитирует Позднякову РИА Новости.
Что касается дождей, метеоролог уточнила, что днем 24 и 25 августа они могут пройти местами, в ночные же часы осадков не ожидается. Наиболее вероятны дожди в северной половине столичного региона, но количество осадков за 12 часов не превысит двух миллиметров, добавила Позднякова.
Ранее сообщалось, что в среду, 21 августа, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26–28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.
При этом синоптики отмечали, что отдельные порывы ветра могут составить до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня незначительно повысится и составит 754 миллиметра ртутного столба.
Жителей Подмосковья предупреждали о сильном тумане. Местами видимость составляла всего 200 метров.
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