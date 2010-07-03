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00:57

Жителей Подмосковья до утра ожидает сильный туман – МЧС

общество погода безопасность

00:57

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Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Сильный туман будет образовываться в Московской области до утра 21 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по региону.

"В ближайший час с сохранением до 8:00 21 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров", – предупреждают в МЧС.

В ведомстве отмечают, что при тумане резко снижается видимость. Также затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность ДТП. Спасатели рекомендуют лицам, которые страдают сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходов просят быть максимально внимательными при переходе автомобильных дорог. Водителей призвали снижать скорость движения и строго соблюдать ПДД.

Ранее синоптики назвали вторник нынешней недели самым теплым днем августа в Москве – воздух прогрелся до плюс 26,4 градуса.

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