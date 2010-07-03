В столицу возвращается летняя погода

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Переменная облачность и без осадков ожидается сегодня, 20 августа, в столице. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Синоптики отмечают, что температура воздуха в некоторых районах Москвы поднимется до 28 градусов тепла. Будет дуть слабый юго-западный ветер отдельными порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление останется в пределах нормы. Его значение составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителям Москвы пообещали "бабье лето" в августе. Синоптики уверены, что во вторник, в среду и в четверг в столице установится по-настоящему летняя температура.