В столицу к вечеру придут дожди

В четверг, 22 августа, воздух в столице прогреется до +26 градусов. Вечером местами пройдут кратковременные дожди, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Температура воздуха в столице составит +24... +26 градусов, по области – от +22 до +27. Сохранится переменная облачность. Во второй половине дня возможны слабые локальные грозы.
В начале дня ветер будет юго-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Затем он переменится на северо-западный и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе ветер будет порывистым.
Атмосферное давление продолжает расти и к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что теплая погода ожидает москвичей и в выходные. При этом не исключены кратковременные дожди.
Днем в субботу при довольно плотном северном ветре воздух в Москве прогреется до 21–23 градусов. В воскресенье будет теплее – столбики термометров покажут 24–25 градусов.
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