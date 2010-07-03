На красной ветке метро запустили еще три поезда "Москва-2019"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На красной ветке столичной подземки запустили еще три поезда "Москва-2019". Всего новых поездов, обслуживающих это направление, стало 19, говорится на портале мэра и правительства.

"Парк поездов Сокольнической линии уже обновлен на четверть. Составы "Москва-2019" пришли на замену поездам "Номерной". В инновационных составах есть сквозной проход через все вагоны, они более вместительны", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что пассажиры московского метро проголосовали за дизайн нового поезда "Москва", который будет запущен в 2020 году. Победителем стала маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. Второе метро занял поезд квадратной формы и с близкорасположенными фарами. Меньше всего голосов было отдано варианту поезда в форме трапеции с крупными фарами. В новом вагоне изменится внешний и внутренний вид, составы станут тише, комфортнее и вместительнее.

Первые поезда "Москва" запустили в 2017 году. В них можно заряжать гаджеты, а сенсорные мониторы на стенах помогают проложить маршрут.

В поездах предусмотрен сквозной проход через все вагоны, установлены более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.

С начала года в московском метро запустили 30 поездов "Москва". Их можно увидеть на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях.

