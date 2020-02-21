Свыше 3 тысяч школьников поучаствовало в проекте "Московский экскурсовод"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прогулки в рамках проекта "Московский экскурсовод" за 3 года посетили более 3 тысяч школьников. В рамках встреч участники узнают историю столицы и знакомятся с памятниками архитектуры и другими достопримечательностями, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Кроме того, школьники получают навыки ораторского искусства, тем самым приобщаясь к профессии экскурсовода. Ребят учат составлять интересные маршруты, готовить экскурсионные программы и рассказывать так, чтобы слушатели внимали, не отвлекаясь.
"На экскурсиях ребята получают и теоретические, и практические знания. Интерес к этой программе с самого начала был высоким. Уже в первый сезон в ней приняли участие 720 школьников. В этом учебном году желающих познакомиться с профессией экскурсовода и лучше узнать Москву почти полторы тысячи. А за все три года существования проекта к нему присоединились более трех тысяч человек", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Отмечается, что 15 февраля в рамках проекта прошла реставрационная прогулка по ВДНХ. В ее рамках участники побывали в павильоне "Атомная энергия" и "Азербайджан". Кроме того, была проведена лекция об истории комплекса в центре славянской письменности "Слово", а также состоялась экскурсия в центр "Космонавтика и авиация".
Ранее сообщалось, что в День гида москвичи смогут посетить 110 бесплатных экскурсий. Программа была разработана столичным комитетом по туризму и департаментом культуры, Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсионными бюро и гидами-экскурсоводами.
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