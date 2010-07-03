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Город

14:31

Столичные гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов

город туризм досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные гиды-переводчики назвали самые популярные туристические места Москвы с точки зрения иностранных гостей. Об этом рассказали на официальном портале мэра и правительства столицы.

В опросе приняли участие экскурсоводы, владеющие английским, французским и португальским языками. По их свидетельствам, наибольшей популярностью у гостей Москвы пользуются Кремль и исторический центр мегаполиса. Туристов часто водят по Красной, Пушкинской, Театральной, Манежной и Биржевой площадям.

Особый интерес для иностранцев представляет московская архитектура. В этой сфере преимущество у метро – в столичной подземке регулярно можно встретить группы туристов, которых восхищают архитектурные особенности станций.

Приезжие гости часто заказывают экскурсии на Воробьевы горы и к зданию МГУ имени Ломоносова – одной из нескольких Сталинских высоток в столице. Группы также водят к обновленным "Лужникам" и катают по канатной дороге.

Как отметили на сайте мэра и правительства Москвы, в столице России за первое полугодие 2019 года побывало более 11 миллионов иностранцев. Чаще всего туристы приезжают из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля.

Ранее впечатлениями от поездки в Москву поделились корейские блогеры. Они осмотрели 10 достопримечательностей, в том числе ВДНХ и собор Василия Блаженного.

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