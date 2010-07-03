Корейские блогеры поделились впечатлениями о Москве

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Южнокорейские блогеры в октябре посетили Москву. Они осмотрели более 10 достопримечательностей. Особенно им понравились ВДНХ, собор Василия Блаженного, метро и рестораны.

Пресс-тур организовал комитет по туризму и АНО Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы. Для корейских блогеров провели экскурсионную и культурную программу. Их сопровождала съемочная группа Travelholliс – самого большого сообщества для путешественников в Южной Корее.

Туристы посетили Кремль, Красную площадь, Арбат, Храм Христа Спасителя, ВДНХ, Никольскую улицу, дизайн-завод "Флакон", парк "Зарядье", канатную дорогу на Воробьевых горах, рестораны с национальной кухней разных стран.

"Поездка в Москву превзошла все мои ожидания. В городе много интересных мест, и везде масса туристов. Мне очень понравилась ВДНХ, было особенно приятно там прогуляться и увидеть, как проводят время другие гости Москвы", – сказала участница пресс-тура Со СуМин.

"Я была в Москве два года назад и вижу, что за это время она поменялась. Так приятно было увидеть еще раз мою любимую достопримечательность – это собор Василия Блаженного. В этот раз меня впечатлили московские рестораны – их сервис, интерьеры и отличная кухня", – рассказала Вон Юри, передает РИА Новости.

"Я много путешествовал и могу смело сказать: самое загруженное метро в Токио, а самое красивое – в Москве. Каждая станция здесь словно произведение искусства. Даже не верится, что это общественный транспорт, а не музей", – сказал Ким СангСу.



С 2013 года число посетивших Москву корейских туристов увеличилось почти в два раза. В 2018 году оно превысило 78 тысяч человек. В первом полугодии 2019 года этот показатель еще вырос на 5%.

Росту турпотока из Южной Кореи способствует прямое авиасообщение и визовый режим. Корейцам не нужна виза в Россию, если срок их пребывания не превышает 60 дней.

