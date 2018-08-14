Южная Корея – русский взгляд: о фастфуде, международных браках и сборе мусора

Что мы знаем о Южной Корее? У россиян эта далекая азиатская страна ассоциируется с корейской морковкой, палочками, Олимпийскими играми в Пхенчхане и границей с Кореей Северной. А ведь на самом деле это довольно непознанный и загадочный для нас мир. Корреспондент портала Москва 24 рассмотрела Южную Корею с двух сторон: глазами студентки, приехавшей туда на стажировку, и семьи, прожившей в этой стране уже 10 лет. Теперь вы тоже сможете узнать, сколько стоит жизнь в восточной стране, зачем молодые корейцы носят парную одежду и почему в кафе нельзя заказывать порции на одного.

Фото: depositphotos/sepavone

Москвичка в Сеуле

Студентка второго курса НИУ ВШЭ Дарья Дыченко изучает востоковедение. Этим летом она поехала на стажировку в Южную Корею и сейчас познает все прелести быта в незнакомой стране.

Фото: личный архив Дарьи Дыченко

О жизни в общежитии и огромных порциях в кафе

Я живу в общежитии, оно очень интернациональное. В основном здесь азиаты из ближнего зарубежья Кореи, китайцы, японцы, есть несколько шведов. Проблем в общении нет, потому что внутри общежития многие говорят на английском. Хотя на улице ситуация абсолютно обратная.



Дарья Дыченко студентка второго курса Если просто зайти в супермаркет и заговорить на английском, корейцы начинают паниковать, переходят на язык жестов, достают гугл-переводчик.



Комнату мы делим с соседкой, из мебели – две кровати, старый холодильник, шкаф и очень странная ванна с туалетом. Душ там находится рядом с унитазом, и если вы включите душ и не будете контролировать поток воды, то каким-то образом водой наполнится унитаз. Помимо этой проблемы еще пришлось столкнуться с уникальным сигналом Wi-Fi, который напрочь пропадает, когда заходишь в комнату, хотя на территории университета в 99 гектаров он работает отлично.

В общем холле общежития у нас стоят микроволновки, в которых студенты обычно разогревают купленную в магазинах еду. Здесь вообще не очень принято готовить самим, поэтому холодильником почти никто не пользуется, и плиты тоже нет. Мы ходим в сетевой магазин Seven-Eleven. Такие супермаркеты очень популярны и стоят чуть ли не через каждые 50 метров. Там продаются роллы и комплексные обеды, которые включают в себя рис, несколько видов мяса и традиционные закуски. А вот с молочными продуктами тут довольно плохо: они есть, но очень специфичные, совсем не похожи на наши, хотя я уже привыкла к местному питьевому йогурту. Само молоко, как и говядина, очень дорого стоит, поэтому в основном распространены курица и свинина.

На обед студенты часто пользуются корейским фастфудом. За 350 рублей в пересчете на наши деньги я могу отлично наесться. Например, взять сет из осьминогов в кляре, жареных пельменей, нескольких видов суши и картошки в кляре. Напитки тоже недорогие и представлены в большом ассортименте, начиная от газировок и заканчивая чаем, натуральным и без подсластителей, в отличие от России.

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

В корейской культуре не принято заказывать только для себя, поэтому порции невероятно большие. Предполагается, что вы придете вшестером, возьмете три блюда, и все наедятся.



Дарья Дыченко студентка второго курса Мы шутим, что некоторыми блюдами можно просто "убить".



Когда впервые пришли в ресторан и увидели цену 500 рублей за одну опцию из меню, то подумали, что это в самый раз. В итоге каждому принесли по миске супа на три литра, в нем плавала толстая лапша и курица. В дополнение к этому шел пибимпаб – огромная глубокая тарелка, наполовину заполненная рисом, сверху которого солнышком выкладывается семь ингредиентов (мясо, кимчи, морковь, дайкон и др.). Это надо все перемешать, съесть, после чего можно "умереть". Я не говорю уже о закусках и салатах, которые подают целым набором при любом заказе. В целом на еду и повседневные нужды у меня уходит около одной тысячи рублей в день.

О молодежных тенденциях и отношениях

В Корее некий культ отношений, и уже со старшей школы между молодыми людьми начинают образовываться пары. Если ты ни с кем не встречаешься, то, можно сказать, ты на окраине жизни. Причем, интересный факт: парень может встречаться сразу с тремя девушками, которые друг о друге знают. Он будет водить каждую в кафе, уделять время, но в определенный момент сделает выбор и останется с одной. То же работает и в обратную сторону. Надо заметить, что в менталитете корейцев мужчина всегда платит за еду и развлечения, но при этом будет ожидать, что девушка купит что-то незначительное в ответ, например, кофе или мороженое.

Еще одна интересная деталь, которую не встретишь в России – парная одежда. Молодые люди покупают одинаковую обувь, одежду, парные чехлы на телефон. Если у парня, например, футболка в черно-желтую полоску, то у девушки будет такое же платье. Так и идут за ручку по улице, как два больших шмеля.

Шопинг-центров здесь нет, только отдельные магазины, но их довольно много. Магазины масс-маркета очень популярны, но адаптированы под корейские особенности и отличаются по стилю от российских. Девушки даже в жару +36 градусов ходят в толстовках с длинными рукавами, капюшоном на голове и с зонтом. Солнце тут очень активное, может опалить кожу до ожога, поэтому ее надо беречь.

Фото: личный архив Дарьи Дыченко

В Южной Корее вы будете на год старше

Корейцы считают возраст с момента зачатия. То есть когда ты родился, тебе уже год. Хотя в паспорте прописана реальная дата рождения. Корейцы, когда знакомятся с иностранцами, спрашивают именно дату рождения, и потом сами высчитывают, сколько вам лет. Разница даже в один день имеет большое значение. В языке существует множество различных обращений к людям, в зависимости от старшинства, социального статуса, должности, звания и пола.

Хотелось бы перенять культуру взаимоотношений между поколениями, уважение к старшим, внедрить это в России. Например, при старших неприлично пить, курить и громко говорить. Удивительно, но даже если более старший угощает алкоголем, то младший прикрывается рукой, когда пьет.

Русско-корейская семья с Сахалина

Ева Син переехала со своим мужем в Южную Корею 10 лет назад, работает переводчиком и воспитывает двух прекрасных дочерей. Имя она поменяла с Татьяны на Еву, так местным проще выговаривать и ей самой нравится.

Фото: личный архив Евы Син

О программе для корейских переселенцев и сложностях языка

Мы с мужем родились на Дальнем Востоке, в городе Южно-Сахалинске. Жить там не очень хотелось, поэтому, когда решили быть вместе, муж увез меня в Москву. Он – этнический кореец, представитель третьего поколения переселенцев, которые во времена японско-корейской войны были насильно вывезены японцами на Сахалин, тогда еще принадлежавший Японии. Их заставляли работать на шахтах, а сейчас японское государство возвращает переселенцев обратно, предоставляет дома и выплачивает пенсию. Наша бабушка (мама мужа) таким образом переехала в Корею, а потом и мы решили попробовать там пожить. На дворе был 2008 год, к тому моменту мы уже посещали эту страну, и у нас родилась дочь.

Приехав в Сеул, мы сняли жилье, в котором и прописались, с этим никаких проблем нет. У меня была возможность сразу пойти учить корейский, ведь языковой барьер был самым сложным препятствием в первый год. Здесь есть бесплатные курсы языка для мультикультурных семей, а также курсы от южно-корейской миграционной службы. Азиатский язык для русского человека воспринимается тяжело, и на занятиях мозг иногда просто отключался. Учитель что-то говорит, а ты ее просто не слышишь.

Сейчас спустя 10 лет мы, конечно, адаптировались. Я работаю переводчиком в банке. Муж раньше занимался машинами, поставлял их из Южной Кореи в Россию, но после того, как подняли налог, это стало невыгодно. Теперь у нас другой бизнес, продаем оптом корейскую косметику в Россию.

Интернациональные браки и отношение к русским

Рождаемость в Корее невысокая, поэтому, несмотря на то, что местное население предпочитает жениться на представителях своей нации, все же взрослые свободные корейцы могут взять в жены представительниц других стран. Первые места среди иностранных невест занимают вьетнамки и филиппинки, потом идут узбечки и киргизки. Русские и славянки, выходящие замуж за местных мужчин, стоят где-то на шестом или седьмом месте по популярности. Нередки и случаи, когда американец женится на кореянке, это обусловлено наличием крупнейшей американской военной базы на территории Южной Кореи.



Андрей Воздвиженский доцент ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Международные браки в Республике Корея до последнего времени были характерны для жителей сельской местности, поскольку там существует явная нехватка представительниц прекрасного пола. Вьетнамки и филиппинки, действительно, занимают первые места иностранных невест для местных мужчин. Что касается низкой рождаемости в Республике Корея, то данный феномен вполне закономерен, так как является стандартным признаком постиндустриального общества.



Дискриминация довольно заметна, хотя она пропадает в последнее время в районах, где много иностранцев. Со мной как-то случилась ситуация: я ехала в лифте с корейской семьей, и мальчик лет пяти при мне на корейском языке сказал своим родителям: "Я ненавижу иностранцев". Я тогда уже понимала корейский язык, но не могла ответить. А мама ему отвечает: "Все нормально". То есть она его не одернула, не сказала, что нельзя так говорить и что это не красиво. Считаю, что уважение к людям другой нации должны в первую очередь прививать родители.

В Южной Корее, если иностранка выходит замуж за местного и проживает с ним какой-то период времени, то она может приобрести гражданство. Но двойное гражданство запрещено, поэтому ей придется делать выбор, предположим, брать корейское или оставить русское. А если у иностранца рождается ребенок, то он не получает гражданство, как, например, в Америке. Ему дают такую же визу, как у отца.

Фото: личный архив Евы Син

$1000 в месяц на еду и столько же штраф за мусор

Здесь много иностранцев, кто приезжает зарабатывать деньги. Например, корейцы из Узбекистана. Они трудятся на самой тяжелой работе, мужчины в среднем зарабатывают – $1800-1900, женщины – $1600. Сами корейцы очень трудолюбивы, многие из местного населения работают в офисах или на госслужбе. Самые высокооплачиваемые профессии – врачи и учителя.



Андрей Воздвиженский доцент ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Врачи действительно являются самыми высокооплачиваемыми, также как юристы и инвестбанкиры, здесь нет особой разницы с другими развитыми странами. А вот учителя в Республике Корея так много не получают, но у них высокий социальный статус, особенно у преподавателей университета. Это обусловлено конфуцианскими традициями, согласно которым учитель является большим авторитетом.



Много и таких, как мы, кто занимается бизнесом. Я считаю, что на $2000 в месяц можно прожить. Для семьи из четверых на квартиру уходит около $500 в месяц, на еду – $1000, это не считая отдельные походы в кафе и развлечения. Продукты покупаем в русских или американских магазинах, на столе всегда и русская, и корейская еда. Если есть борщ, то и рис в рисоварке, и четыре-пять видов корейских салатиков.

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Отдельная тема – пищевой мусор, для которого нужно покупать специальные пакеты, пригодные для переработки и удобрений. В Сеуле весь мусор сортируют: стекло, пластик, бумага, пищевые отходы. Штраф за несоблюдение – $1000. Мусоропроводов нет, ты выносишь пакеты на улицу, и в определенные дни мусорная машина их забирает. Съестные отходы – в один день, стекло – в другой и т.д. У корейцев в холодильнике есть специальное отделение, в котором они замораживают пищевые отходы, чтобы потом вынести в определенный день. То есть если в среду в шесть вечера проезжает уборочная машина, то кореец в полшестого вынесет мусор. Я так делать не умею, выношу тогда, когда накапливается.

В менее развитых районах урны на тротуарах встречаются редко, обычно жители выставляют мусор на улицу и к вечеру тротуары просто заполнены мусором.



Дарья Дыченко студентка второго курса В нашем районе практически невозможно найти урны на улице, я видела только одну. Человек выпивает коктейль и тут же ставит его на улице на бордюр, к этому очень сложно привыкнуть. К вечеру улицы выглядят очень печально, хотя потом проезжает машина и все убирает.



Нужно отметить, что жизнь в Южной Корее может быть абсолютно разной в зависимости от того, где вы живете и какой социальный статус занимаете. Если вы решили посетить эту удивительную страну и посмотреть на все своими глазами, рекомендуем отправляться туда весной, в период цветения сакуры, или осенью, когда солнце довольно комфортное, а горы покрываются желто-оранжевым ковром из лиственных деревьев.

И еще один нестандартный совет по поводу использования красного цвета в Южной Корее. Его следует остерегаться в двух случаях: в еде – это признак того, что пища очень острая, и в чернилах ручки – красным цветом там пишут только имена умерших на знаменах во время похоронных мероприятий. Черная кошка, перебежавшая корейцу дорогу, не так его испугает, как его имя, написанное красными чернилами.

Наталья Лоскутникова