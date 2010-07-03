В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

С начала текущего года число туристов в Крыму превысило рекордный показатель 2018 года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, сообщает портал Дни.Ру.

За период с января по октябрь 2019 года на полуострове побывали 6 миллионов 870 тысяч человек. Нынешний показатель на 70 тысяч человек превышает результаты минувшего года – 6,8 миллиона путешественников.

Чаще всего в Крым прилетают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов. Лидером среди иностранных туристов оказалась Украина. За 2019 год полуостров посетили более миллиона украинцев. Далее следуют Белоруссия, Казахстан и Германия.

"В целом ряде отелей уровень бронирования превышает 70%, и с каждым днем количество заявок увеличивается", – отметил Аксенов.

Ранее стратегические бомбардировщики В-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем. Заявленная цель операции – обучение "взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". Полет длился примерно 12 часов. Американские военные тренировались с Румынией, Украиной и Грузией. По словам представителей ВС США, подобные вылеты способствуют поддержке глобальной стабильности и безопасности.

