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Политика

16:07

Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

политика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по статусу полуострова. Как сообщили РИА Новости, политик ждет, что украинская сторона признает Крым российским.

"Для нас вопрос закрыт. Осталось только им признать. Если в этой части переговоры, слава богу, пусть признают", – подчеркнул Аксенов.

По словам руководителя Крыма, выбор жителей полуострова в 2014 году был окончательным и пересмотреть его нельзя. Сергей Аксенов заявил, что признание суверенитета России над Крымом ускорит процесс "потепления" в отношениях между странами.

Ранее МИД Украины сообщил, что Киев готов к проведению переговоров о "возвращении" Крыма. Об этом говорилось на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что Киев готов к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине "вернуть" полуостров.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

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