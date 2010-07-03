Украина направила РФ ноту протеста из-за прибывшего в Донбасс гуманитарного конвоя

Фото: МЧС России

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс 87-го гуманитарного конвоя МЧС России, сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко в Twitter.

Колонна гуманитарной помощи, снаряженная МЧС России, отправилась на юго-восток Украины из Донского спасательного центра утром 17 октября.

Продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости доставляются в Донбасс с августа 2014 года. За это время было привезено около 80 тысяч тонн грузов.

Киев неоднократно выражал протест. В российском МИД рассчитывают на конструктивное взаимодействие с ОБСЕ и Украиной, и предлагают возможность ознакомиться с составом груза.