На Украине потребовали распустить республики Донбасса

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Киев готов выполнить Минские соглашения только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом в Facebook написала Дарья Олифер – пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

По ее словам, необходим вывод иностранных войск и военной техники, а также разведение сил вдоль всей линии соприкосновения. Киев настаивает, чтобы в Донбассе работали Центральная избирательная комиссия Украины и украинские партии.

При этом Олифер заявила, что в срыве развода сил виноваты ополченцы, тогда как они трижды сообщали о готовности, но не получили ответ Украины.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал неприемлемым "роспуск ДНР и ЛНР".

"Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, так как эти две республики – стороны соглашений", – написал он в Twitter. Он также назвал данные маневры Киева "странными" и отметил, что это лишь "попытки выиграть время".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил выход из Минских соглашений, если Киев не примет закон об особом статусе Донбасса.