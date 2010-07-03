Пушков высказался о просьбе Киева "дожать" Россию по Донбассу

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Председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков высказался о намерении Киева обратиться с просьбой к Евросоюзу "дожать Россию" по Донбассу.

"Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти", – написал российский политик на своей странице в Twitter.

Сенатор отметил, что в данном вопросе европейские страны не смогут помочь президенту Украины, ему придется "разбираться самому".

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Вадим Пристайко на встрече в понедельник, 14 октября, с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге намерен просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

"Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад, вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы опять начнем баррикадироваться", – сообщил Пристайко в интервью агентству "Укринформ".

Несколькими днями ранее Владимир Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений. Так произойдет, если Украина не примет до конца года закон об особом статусе Донбасса.

Самый актуальный вопрос украинских политиков последних дней – возможность принятия "формулы Штайнмайера". Так называются меры по урегулированию конфликта на юго-востоке страны, предполагающие, что Украина предоставит особый статус самопровозглашенным ДНР и ЛНР после того, как на их территории пройдут выборы, признанные ОБСЕ.

