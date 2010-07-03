Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

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Идея Украины о роспуске ДНР и ЛНР неожиданна для других участников нормандского формата, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие новые вводные, они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей, пока непонятно", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Заседание контактной группы в Минске по Донбассу состоялось 15 октября. Украинская сторона заявила, что готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения. Киев настаивает, чтобы в Донбассе работали Центральная избирательная комиссия Украины и украинские партии.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений, если страна не примет до конца года закон об особом статусе Донбасса. По его словам, Киев готов искать альтернативу нормандскому формату, в который входят Украина, Россия, Германия и Франция.
1 октября была подписана "формула Штайнмайера", определяющая механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Документ предполагает, что в самопровозглашенных республиках пройдут местные выборы. После их признания ОБСЕ временное соглашение приобретет юридическую силу.
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